Elezioni Usa 2020, le ultime minacce di Trump per ribaltare il voto in Georgia (Di lunedì 4 gennaio 2021) “Voglio solo trovare 11.780 voti, uno in più di quello che abbiamo.” Sono le parole di Donald Trump, registrate e diffuse dal Washington Post, in una telefonata con il segretario di Stato della Georgia, Brad Raffensperger. Nel colloquio di circa un’ora, Trump ha provato, tra lusinghe e minacce, a convincere Raffensperger, repubblicano, a ribaltare l’esito del voto del 3 novembre nello Stato. Durante la chiacchierata Trump ha sollevato teorie cospirative sul voto e ribadito la “frode elettorale” di cui è stato vittima. “Perché la Georgia l’ho vinta io“, dice al telefono. Per questo “i Georgiani e gli americani sono arrabbiati”. Nonostante le pressioni, Raffensperger non cede: “Non ci sono state irregolarità”. Le ... Leggi su italiasera (Di lunedì 4 gennaio 2021) “Voglio solo trovare 11.780 voti, uno in più di quello che abbiamo.” Sono le parole di Donald, registrate e diffuse dal Washington Post, in una telefonata con il segretario di Stato della, Brad Raffensperger. Nel colloquio di circa un’ora,ha provato, tra lusinghe e, a convincere Raffensperger, repubblicano, al’esito deldel 3 novembre nello Stato. Durante la chiacchierataha sollevato teorie cospirative sule ribadito la “frode elettorale” di cui è stato vittima. “Perché lal’ho vinta io“, dice al telefono. Per questo “ini e gli americani sono arrabbiati”. Nonostante le pressioni, Raffensperger non cede: “Non ci sono state irregolarità”. Le ...

