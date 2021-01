Elezioni Usa 2020, in un audio Trump minaccia il segretario di Stato della Georgia: “Trovami i voti per vincere” (Di lunedì 4 gennaio 2021) In un audio Trump minaccia il segretario di Stato della Georgia per cambiare i risultati del voto “Trovami i voti per vincere”: così il presidente Usa uscente, Donald Trump, si rivolge con tono intimidatorio al segretario di Stato della Georgia, Bran Raffensperger, in un audio diffuso nella giornata di domenica 3 gennaio dal Washington Post. L’audio diffuso dal quotidiano è l’estratto di una telefonata di oltre un’ora che Trump e Raffensperger hanno avuto nella giornata di sabato 2 gennaio. Durante la conversazione, il tycoon ha chiesto di trovare abbastanza voti per ... Leggi su tpi (Di lunedì 4 gennaio 2021) In unildiper cambiare i risultati del voto “per”: così il presidente Usa uscente, Donald, si rivolge con tono intimidatorio aldi, Bran Raffensperger, in undiffuso nella giornata di domenica 3 gennaio dal Washington Post. L’diffuso dal quotidiano è l’estratto di una telefonata di oltre un’ora chee Raffensperger hanno avuto nella giornata di sabato 2 gennaio. Durante la conversazione, il tycoon ha chiesto di trovare abbastanzaper ...

