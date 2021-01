Elettra Lamborghini | gesto estremo dell’ereditiera | “Ormai sono morti”

(Di lunedì 4 gennaio 2021) Li ha sfoggiati sul palco dell’Ariston all’ultimo Festival di Sanremo, ma ancora una voltaha ribadito la sua volontà di cancellare i tatuaggi che non le piacciono più,… L'articolo proviene da Meteoweek.com.

Quello di Elettra Lamborghini è stato un Capodanno 2021 romantico e ‘caliente’ insieme al marito Afrojack. Elettra Lamborghini ha trascorso un Capodanno romantico con il marito Afrojack: ecco come ha ...Elettra Lamborghini è seguitissima sui social e i suoi look sono ammiratissimi dalle fan, così come i suoi tatuaggi, che sono tantissimi. A ...