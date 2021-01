Elettra Lamborghini e la regola sul sesso al primo appuntamento

Leggi su gqitalia

(Di lunedì 4 gennaio 2021) Superato lo scoglio del dove la/lo porto, ilapre un dilemma più grande, soprattutto se va molto bene: bacio esubito, sì o no?, neosposa (con un matrimonio delle meraviglie celebratosi lo scorso settembre), non ha dubbi: lei alla prima uscita con Afrojack, usando parole sue, «non l'ha data» . E la cosa è valsa anche per il bacio: «Non gliel’ho data; e non ci siamo baciati». 70° Festival Di Sanremo - Day 2sul palco di Sanremo 2020 Daniele VenturelliIntervistata durante una puntata di Verissimo, quindi, anche la regina del twerking, 26 anni, ovvero a cavallo tra millennial e gen Z, conferma il trend che, nonostante lo sdoganamento di tanti tabù, preferisce la cautela e un po' di distanza al ...