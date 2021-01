Elden Ring | spuntano presunti nuovi dettagli sulla storia

Leggi su tuttotek

(Di lunedì 4 gennaio 2021) Un nuovo presunto leak torna a parlare die della relativa. Dobbiamo aspettarci nuove informazioni ufficiali a breve? Sembra ci siano novitàe alcune concept art per, alias il titolo videoludico più misterioso degli ultimi tempi. Il gioco di FromSoftware ha tenuto col fiato sospeso mezza community più o meno ad ogni pubblico evento di rilevanza riguardante il mondo dei videogiochi. L’ultimo è stato nient’altro che i The Game Awards 2020 e anche lì, per la cornaca, dineanche l’ombra. Insomma dopo aver fatto ingolosire l’utenza con un accenno di lore e la collaborazione con George R.R.Martin il gioco è praticamente sparito dai radar. Vediamo ora ciò che è emerso dagli ultimi leak ...