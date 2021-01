Egitto, nuova accusa di terrorismo poche ore prima del rilascio: la detenzione infinita (e senza processo) dell’attivista Ezz el-Din (Di lunedì 4 gennaio 2021) Le torture psicologiche a volte possono lasciare solchi più profondi e dolorosi di quelle fisiche. Nel dubbio, Ibrahim Ezz el-Din, ricercatore e ingegnere egiziano di 27 anni, le ha provate entrambe. Dopo essere scomparso per 167 giorni dal suo arresto, avvenuto in strada nel giugno del 2019, aver subito soprusi e torture e conosciuto la durezza del carcere, ora l’ultima violenza, durissima. Nel giorno dell’atteso rilascio, la Procura suprema del Cairo ha ribaltato la decisione della Corte Penale della capitale che a fine dicembre aveva ordinato la scarcerazione. Di fatto, non si può parlare di un ribaltamento della sentenza esecutiva, quanto di un aggiramento del regolamento legislativo. Ormai tutti sanno come funzionano le cose nel Paese dei Faraoni. In vista della scadenza del secondo anno di detenzione senza ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 4 gennaio 2021) Le torture psicologiche a volte possono lasciare solchi più profondi e dolorosi di quelle fisiche. Nel dubbio, Ibrahim Ezz el-Din, ricercatore e ingegnere egiziano di 27 anni, le ha provate entrambe. Dopo essere scomparso per 167 giorni dal suo arresto, avvenuto in strada nel giugno del 2019, aver subito soprusi e torture e conosciuto la durezza del carcere, ora l’ultima violenza, durissima. Nel giorno dell’atteso, la Procura suprema del Cairo ha ribaltato la decisione della Corte Penale della capitale che a fine dicembre aveva ordinato la scarcerazione. Di fatto, non si può parlare di un ribaltamento della sentenza esecutiva, quanto di un aggiramento del regolamento legislativo. Ormai tutti sanno come funzionano le cose nel Paese dei Faraoni. In vista della scadenza del secondo anno di...

