E’ morto Alexi Laiho, frontman dei Children of Bodom. La leggenda del death metal aveva 41 anni (Di lunedì 4 gennaio 2021) Una notizia bruttissima ha sconvolto il mondo della musica. All’età di 41 anni si è spento Alexi Laiho, ex frontman dei Children of Bodom, una delle band più importanti del panorama death metal. Nel marzo di quest’anno Laiho aveva fondato una nuova band, i Bodom After Midnight: è stato proprio l’entourage di questo nuovo gruppo ad annunciare la scomparsa del cantante e fondatore dei Children of Bodom. Il decesso è avvenuto la scorsa settimana, come riportato anche nel comunicato ufficiale, ma la band ha deciso di renderlo noto solo quest’oggi. Sempre come chiarito nel comunicato, il 41enne ha sofferto negli ultimi anni di problemi di ... Leggi su periodicoitaliano (Di lunedì 4 gennaio 2021) Una notizia bruttissima ha sconvolto il mondo della musica. All’età di 41si è spento, exdeiof, una delle band più importanti del panorama. Nel marzo di quest’annofondato una nuova band, iAfter Midnight: è stato proprio l’entourage di questo nuovo gruppo ad annunciare la scomparsa del cantante e fondatore deiof. Il decesso è avvenuto la scorsa settimana, come riportato anche nel comunicato ufficiale, ma la band ha deciso di renderlo noto solo quest’oggi. Sempre come chiarito nel comunicato, il 41enne ha sofferto negli ultimidi problemi di ...

Advertising

No_Islam_ : Alexi Laiho, dei Children of Bodom, è morto. Il nome del gruppo è dovuto a quanto accadde negli anni '60 al lago di… - Corriere : Muore a soli 41 anni Alexi Laiho dei Children of Bodom, leggende del death metal - SHaapavaara : RT @V_Roininen: 'È morto Alexi Laiho, frontman dei Children of Bodom. Il musicista death metal si è spento a soli 41 anni - I membri del s… - V_Roininen : 'È morto Alexi Laiho, frontman dei Children of Bodom. Il musicista death metal si è spento a soli 41 anni - I memb… - KiraCrowx : RT @Metalitalia: CHILDREN OF BODOM: è morto Alexi Laiho #BODOMAFTERMIDNIGHT #CHILDRENOFBODOM - -