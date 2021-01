È morta l’attrice Tanya Roberts, l’ex “Bond girl” aveva 65 anni (Di lunedì 4 gennaio 2021) L'attrice Tanya Roberts è morta all'età di 65 anni per un malore improvviso: la donna - secondo quanto riferisce la stampa americana e britannica - "è svenuta dopo aver portato a spasso i suoi cani la vigilia di Natale". Roberts, il cui vero nome era Victoria Leigh Blum, iniziò la sua carriera negli anni Settanta come modella. Era nota però soprattutto per aver interpretato il ruolo di Julie Rogers nella serie televisiva 'Charlie's Angels' e la Bond girl Stacey Sutton in '007 - Bersaglio mobile' nel 1985 accanto a Roger Moore. Ma anche il personaggio di Sheena nel film 'Sheena, regina della giungla'.Il sito Tmz ha riferito che Tanya è tornata a casa da una passeggiata con i suoi cani, quando è "collassata" ed è stata ... Leggi su ilfogliettone (Di lunedì 4 gennaio 2021) L'attriceall'età di 65per un malore improvviso: la donna - secondo quanto riferisce la stampa americana e britca - "è svenuta dopo aver portato a spasso i suoi cani la vigilia di Natale"., il cui vero nome era Victoria Leigh Blum, iniziò la sua carriera negliSettanta come modella. Era nota però soprattutto per aver interpretato il ruolo di Julie Rogers nella serie televisiva 'Charlie's Angels' e laStacey Sutton in '007 - Bersaglio mobile' nel 1985 accanto a Roger Moore. Ma anche il personaggio di Sheena nel film 'Sheena, regina della giungla'.Il sito Tmz ha riferito cheè tornata a casa da una passeggiata con i suoi cani, quando è "collassata" ed è stata ...

Advertising

IFILMSonline : Addio a #TanyaRoberts: è morta a 65 anni l'attrice di 007 - Bersaglio mobile e Sheena Regina della giungla - minimALessandro : È morta l’attrice Tanya Roberts, nota per aver recitato in “007 – Bersaglio mobile”, “Sheena” e nella serie “Charli… - serenel14278447 : E’ morta l’attrice Tanya Roberts, Bond Girl degli anni ‘80 - rosati22 : È morta l’attrice Tanya Roberts, nota per aver recitato in “007 – Bersaglio mobile”, “Sheena” e nella serie “Charli… - CdT_Online : La nota attrice è deceduta a 65 anni in seguito ad un malore che l’ha colpita mentre passeggiava con i suoi cani al… -

Ultime Notizie dalla rete : morta l’attrice Addio Gigi Proietti: la sua vita e la sua carriera in foto Sky Tg24