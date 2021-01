“È morta all’improvviso”. Storie italiane, lo strazio del cantautore per la scomparsa della figlia: dolore e lacrime in diretta (Di lunedì 4 gennaio 2021) “Una catastrofe, la sento sempre con me, aspetto sempre la sua telefonata. Ci vedevamo due volte a settimana per guardare la Roma insieme. La sua morte è coincisa con la pandemia (la notte tra il 6 e il 7 aprile, ndr), per questo faccio finta che sia colpa della pandemia. È l’unico modo per sopravvivere”. Un ricordo doloroso. E le lacrime hanno rigato il viso del cantautore ospite stamani di Eleonora Daniele. Tra i primi a dedicarle parole di cordoglio, quel 7 aprile, c’era stato anche i l suo caro amico Fiorello, che aveva pubblicato su Twitter quattro foto che li ritraevano insieme e questa didascalia: “La mia amica Susanna è volata via. Abbiamo riso tantissimo. Non ti dimenticherò mai”. Anche Salvo Sottile, commosso, aveva scritto sui suoi canali social: “Ci mancherà tantissimo, donna dolce e generosa”. E Tommaso Labate “Sono senza ... Leggi su caffeinamagazine (Di lunedì 4 gennaio 2021) “Una catastrofe, la sento sempre con me, aspetto sempre la sua telefonata. Ci vedevamo due volte a settimana per guardare la Roma insieme. La sua morte è coincisa con la pandemia (la notte tra il 6 e il 7 aprile, ndr), per questo faccio finta che sia colpapandemia. È l’unico modo per sopravvivere”. Un ricordo doloroso. E lehanno rigato il viso delospite stamani di Eleonora Daniele. Tra i primi a dedicarle parole di cordoglio, quel 7 aprile, c’era stato anche i l suo caro amico Fiorello, che aveva pubblicato su Twitter quattro foto che li ritraevano insieme e questa didascalia: “La mia amica Susanna è volata via. Abbiamo riso tantissimo. Non ti dimenticherò mai”. Anche Salvo Sottile, commosso, aveva scritto sui suoi canali social: “Ci mancherà tantissimo, donna dolce e generosa”. E Tommaso Labate “Sono senza ...

