Dzeko incontra a Trigoria il bambino che piangeva per la sua maglietta (Di martedì 5 gennaio 2021) Bel gesto di Edin Dzeko capitano della Roma che ha reso felice un bambino. A Natale, infatti, era diventato virale sui social il video del piccolo David che si commuoveva dalla felicità per aver trovato sotto l’albero la maglia del nove giallorosso. Oggi Edin Dzeko ha voluto fare un altro regalo al bambino, incontrandolo a Trigoria per una giornata indimenticabile alla quale si aggiunge anche la gioia per la vittoria di ieri contro la Sampdoria grazie alla rete, neanche a dirlo, del suolo idolo. Insomma, delle feste niente male per il piccolo David. Foto: Twitter Roma L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di martedì 5 gennaio 2021) Bel gesto di Edincapitano della Roma che ha reso felice un. A Natale, infatti, era diventato virale sui social il video del piccolo David che si commuoveva dalla felicità per aver trovato sotto l’albero la maglia del nove giallorosso. Oggi Edinha voluto fare un altro regalo alndolo aper una giornata indimenticabile alla quale si aggiunge anche la gioia per la vittoria di ieri contro la Sampdoria grazie alla rete, neanche a dirlo, del suolo idolo. Insomma, delle feste niente male per il piccolo David. Foto: Twitter Roma L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

Advertising

repubblica : Roma, Dzeko a Trigoria incontra David: il bimbo commosso per la sua maglia - Noovyis : (Dzeko incontra a Trigoria il bambino che piangeva per la sua maglietta) Playhitmusic - - AnGeL3DaRk3 : RT @repubblica: Roma, Dzeko a Trigoria incontra David: il bimbo commosso per la sua maglia - siciliafeed : Roma; Dzeko incontra bimbo commosso per la sua maglia - ScMotorieSelmi : Roma; Dzeko incontra bimbo commosso per la sua maglia -