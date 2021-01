Dzeko: "Il terzo posto ci dà fiducia, ma il mercato può aiutare. Futuro? Resto alla Roma" (Di lunedì 4 gennaio 2021) Le dichiarazioni di Edin Dzeko, attaccante e capitano della Roma, sul match vinto contro la Sampdoria. Leggi su 90min (Di lunedì 4 gennaio 2021) Le dichiarazioni di Edin, attaccante e capitano della, sul match vinto contro la Sampdoria.

Advertising

il_gattaccio : RT @PinoVaccaro77: Se le società di calcio avessero ascoltato gli esperti calciofili dei social, me compreso, la Juve avrebbe dovuto vender… - Notiziedi_it : Roma-Sampdoria 1-0, Dzeko lascia i giallorossi al terzo posto - ROMANODEROMA11 : RT @PinoVaccaro77: Se le società di calcio avessero ascoltato gli esperti calciofili dei social, me compreso, la Juve avrebbe dovuto vender… - DanieleLoMonaco : RT @ilRomanistaweb: Dzeko rombo di tuono: sotto la pioggia la decide Edin Sotto un temporale ininterrotto, la Roma consolida il terzo posto… - MarcoReNer_azz : RT @PinoVaccaro77: Se le società di calcio avessero ascoltato gli esperti calciofili dei social, me compreso, la Juve avrebbe dovuto vender… -