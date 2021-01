Don Mazzi, 91 anni ma senza paura: parole dure sul vaccino (Di lunedì 4 gennaio 2021) Don Mazzi, ospite a Domenica in, appare molto scettico riguardo alla campagna di vaccinazione e fa una sconcertante dichiarazione al riguardo. Don Mazzi (Instagram)Don Antonio Mazzi è un presbitero, educatore e attivista italiano, ma anche un personaggio televisivo. Si diploma al liceo del seminale vescovile di Verona nel 1950 e prosegue gli studi a Ferrara dove all’università studia filosofia. Tra il 1955 ed il 1969 partecipa e diventa responsabile di diverse iniziative di assistenza ai più giovani. Contemporaneamente però non rinuncia ai suoi studi a Roma e Milano dove frequenta corsi di specializzazione in psicologia, per poi trasferirsi a Bologna dove studia psicoanalisi. Nel 1979 è direttore dell’Opera don Calabria di Milano. L’aggravarsi del fenomeno della tossicodipendenza lo spinge ad ideare il progetto Exodus ... Leggi su kronic (Di lunedì 4 gennaio 2021) Don, ospite a Domenica in, appare molto scettico riguardo alla campagna di vaccinazione e fa una sconcertante dichiarazione al riguardo. Don(Instagram)Don Antonioè un presbitero, educatore e attivista italiano, ma anche un personaggio televisivo. Si diploma al liceo del seminale vescovile di Verona nel 1950 e prosegue gli studi a Ferrara dove all’università studia filosofia. Tra il 1955 ed il 1969 partecipa e diventa responsabile di diverse iniziative di assistenza ai più giovani. Contemporaneamente però non rinuncia ai suoi studi a Roma e Milano dove frequenta corsi di specializzazione in psicologia, per poi trasferirsi a Bologna dove studia psicoanalisi. Nel 1979 è direttore dell’Opera don Calabria di Milano. L’aggravarsi del fenomeno della tossicodipendenza lo spinge ad ideare il progetto Exodus ...

