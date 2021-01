Disney+, le novità in arrivo con Star dal 23 febbraio: Big Sky di ABC e i cult 24, Lost e altro (Di lunedì 4 gennaio 2021) Disney+ ecco i primi contenuti che saranno disponibili all’interno del nuovo brand Star, dal 23 febbraio 2021. Tra le inedite: Big Sky e Love, Victor Era dicembre quando Disney ha stupito tutti con un evento in cui ha annunciato le novità in arrivo su Disney+ nel 2021, e non erano poche: da tantissime serie Marvel, a quelle del mondo Star Wars, all’aggiunta, nei mercati internazionali di un nuovo brand: Star. Star si aggiungerà ai cinque brand già presenti su Disney+ – Disney, Marvel, Star Wars, Pixar e National Geographic, a partire dal 23 febbraio 2021, e sarà un brand più adulto rispetto agli altri 5 già presenti. L’arrivo di Star su ... Leggi su dituttounpop (Di lunedì 4 gennaio 2021)ecco i primi contenuti che saranno disponibili all’interno del nuovo brand, dal 232021. Tra le inedite: Big Sky e Love, Victor Era dicembre quando Disney ha stupito tutti con un evento in cui ha annunciato leinsunel 2021, e non erano poche: da tantissime serie Marvel, a quelle del mondoWars, all’aggiunta, nei mercati internazionali di un nuovo brand:si aggiungerà ai cinque brand già presenti su– Disney, Marvel,Wars, Pixar e National Geographic, a partire dal 232021, e sarà un brand più adulto rispetto agli altri 5 già presenti. L’disu ...

