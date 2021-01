Disastro vaccini in Lombardia. La regione governata da Fontana è quella che ha ricevuto più dosi, ma per ora ha vaccinato contro il Covid solo 3mila persone. Gori: “Così finiamo tra due anni” (Di lunedì 4 gennaio 2021) La Lombardia, epicentro dell’epidemia di Coronavirus, nonostante abbia ricevuto il numero più alto di dosi rispetto alle altre regioni (80.595), stando ai dati contenuti nell’ultimo report del Commissario per l’emergenza Coronavirus (leggi l’articolo), ha finora somministrato solo 3.126 dosi pari al 3,9% del totale. “Per vaccinare entro settembre il 70% dei lombardi, vale a dire 7 milioni di persone, servono 30.000 vaccinazioni al giorno (escludendo le domeniche), al netto dei richiami: non 10.000. Con 10mila al giorno – quante ne ha previste regione Lombardia – finiamo tra due anni” ha commentato su Twitter il sindaco di Bergamo, Giorgio Gori. L'articolo LA NOTIZIA. Leggi su lanotiziagiornale (Di lunedì 4 gennaio 2021) La, epicentro dell’epidemia di Coronavirus, nonostante abbiail numero più alto dirispetto alle altre regioni (80.595), stando ai dati contenuti nell’ultimo report del Commissario per l’emergenza Coronavirus (leggi l’articolo), ha finora somministrato3.126pari al 3,9% del totale. “Per vaccinare entro settembre il 70% dei lombardi, vale a dire 7 milioni di, servono 30.000 vaccinazioni al giorno (escludendo le domeniche), al netto dei richiami: non 10.000. Con 10mila al giorno – quante ne ha previstetra due” ha commentato su Twitter il sindaco di Bergamo, Giorgio. L'articolo LA NOTIZIA.

