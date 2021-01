Diritti Tv Serie A 2021 - 2024 | pubblicati dalla Lega gli inviti a presentare offerte

(Di lunedì 4 gennaio 2021) LacalcioA punta a incassare almeno 1,15 miliardi di euro a stagione daitv nazionali del triennio/24, in un bando in cui è prevista anche la possibilità della creazione di un canale tematico gestito in...

