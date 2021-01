Diritti tv, dove si vedranno i match di Serie A da settembre? Ecco il bando e gli scenari, da Sky ad Amazon fino al canale della Lega (Di lunedì 4 gennaio 2021) Dopo settimane, mesi, passati a discutere, rinviare, limare i dettagli, Ecco il nuovo bando per i Diritti tv della Serie A 2021-2024. Dentro, però, è ancora difficile trovare la risposta all’unica domanda che interessa davvero i tifosi: dove vedremo le partite dei prossimi campionati? Forse su Sky, perché è difficile che la pay-tv entrata in quasi tutte le case degli italiani scompaia da un momento all’altro. Ma probabilmente non solo, perché il mercato cambia, si espande su internet (o almeno così si augurano i presidenti): c’è Dazn, si spera in Amazon. E poi chissà in che modo, se come eravamo abituati fino a ieri o col famoso canale della Lega. L’obiettivo dichiarato del bando è ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 4 gennaio 2021) Dopo settimane, mesi, passati a discutere, rinviare, limare i dettagli,il nuovoper itvA 2021-2024. Dentro, però, è ancora difficile trovare la risposta all’unica domanda che interessa davvero i tifosi:vedremo le partite dei prossimi campionati? Forse su Sky, perché è difficile che la pay-tv entrata in quasi tutte le case degli italiani scompaia da un momento all’altro. Ma probabilmente non solo, perché il mercato cambia, si espande su internet (o almeno così si augurano i presidenti): c’è Dazn, si spera in. E poi chissà in che modo, se come eravamo abituatia ieri o col famoso. L’obiettivo dichiarato delè ...

Advertising

lauraboldrini : Loujain al-Hathloul è stata condannata a 5 anni di prigione, dove si trova già dal 2018. Paga la sua lotta per i d… - Internazionale : Avevamo bisogno di una buona notizia per concludere questo difficile 2020. È arrivata dall’Argentina, dove il senat… - MariaLi31275118 : @babywalkers1 @mmax_g Esatto, perché in Vietnam puoi sfruttare i lavoratori. Si delocalizza dove non ci sono regole… - Fredericknapoli : @roby_italy_51 Nei limiti va bene osare ma bisogna lasciare sempre la libertà di scelta agli individui non soltanto… - ITALEXIT79 : @matteorenzi grandissimo LADRO E PINOCCHIO,hai fatto la petizione per rendere obbligo il vaccino.Voglio che tu sapp… -

Ultime Notizie dalla rete : Diritti dove Alcatraz? No Petrusa di Agrigento, dove sono finiti i diritti umani Il Riformista Ecco la storia di Tupac Shakur, il rapper che attirò tutti gli sguardi su di sé

A trasfigurare Tupac Shakur direttamente nel mito non è stata solo la sua morte tragica, che lo accomuna a tanti personaggi del pop e del rock. Se Tupac (o 2Pac o Makavelli a seconda dei diversi momen ...

Lecce-Monza diretta e streaming, dove vedere il match oggi

Lecce-Monza si gioca oggi, lunedì 4 gennaio 2021 alle ore 16.00. Il match di Serie B tra salentini e brianzoli sarà valido per la 17^ giornata del campionato cadetto. La squadra di Corini sfida quella ...

A trasfigurare Tupac Shakur direttamente nel mito non è stata solo la sua morte tragica, che lo accomuna a tanti personaggi del pop e del rock. Se Tupac (o 2Pac o Makavelli a seconda dei diversi momen ...Lecce-Monza si gioca oggi, lunedì 4 gennaio 2021 alle ore 16.00. Il match di Serie B tra salentini e brianzoli sarà valido per la 17^ giornata del campionato cadetto. La squadra di Corini sfida quella ...