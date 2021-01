Diritti televisivi serie A, invito a manifestazione d’interesse canale telematico (Di lunedì 4 gennaio 2021) Bando per una manifestazione d’interesse per la creazione di un canale telematico, entra nel vivo la questione Diritti televisivi per le prossime tre stagioni di serie A Pubblicata manifestazione d’interesse volta alla creazione di un canale telematico, il tutto nell’ambito dei Diritti televisivi della Lega Nazionale Professionisti serie A. Aperta oggi, lunedì 4 gennaio 2021, Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito serieAnews.com Tutte le Notizie della serie A. Leggi su serieanews (Di lunedì 4 gennaio 2021) Bando per unaper la creazione di un, entra nel vivo la questioneper le prossime tre stagioni diA Pubblicatavolta alla creazione di un, il tutto nell’ambito deidella Lega Nazionale ProfessionistiA. Aperta oggi, lunedì 4 gennaio 2021, Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sitoAnews.com Tutte le Notizie dellaA.

Advertising

TeleDigitale : #SerieA, ecco il bando dei #dirittitv 2021/2024. Presentate diverse modalità di vendita tra cui il canale tematico - rus_sansiro : ?? ???? DIRITTI TV / DAZN Le finanze dell'azienda per il 2019, ovviamente, non erano ancora toccate dall'impatto dell… - Carolin12196021 : @Yi_Benevolence Un colpo al cerchio e uno alla botte , i diritti televisivi impongono tale asservimento - sportli26181512 : Serie A, lunedì sarà pubblicato il bando per i diritti tv 21/24: la Lega spera di ricavare oltre 1 miliardo: Con l'… - Rodolfo22455857 : @Francalidia4 @juventusfans @andagn Non esageriamo dai! In questo momento non possiamo fare casino xché stanno trat… -