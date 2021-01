DIRETTA/ Venezia Pisa (risultato 0-0) video streaming DAZN: ci prova Aramu! (Di lunedì 4 gennaio 2021) DIRETTA Venezia Pisa. streaming video DAZN del match valevole per la diciassettesima giornata d'andata del campionato di Serie B. Leggi su ilsussidiario (Di lunedì 4 gennaio 2021)del match valevole per la diciassettesima giornata d'andata del campionato di Serie B.

Advertising

raicinque : Appuntamento domani per il Concerto di #Capodanno dal @TeatroLaFenice di Venezia, con il Maestro @djharding, il sop… - Raiofficialnews : ??#CapodannoFenice: il tradizionale concerto di #Capodanno dal @teatrolafenice di Venezia, con l’Orchestra del Teatr… - visitmuve_it : La Fondazione Musei Civici di Venezia augura a tutti un buon 2021! Per celebrare questa giornata vi invitiamo a seg… - zazoomblog : Venezia-Pisa 0-0 Inizia il match! Diretta Tabellino Precedenti Curiosità - #Venezia-Pisa #Inizia #match!… - Gazzetta_it : Fischio d’inizio, si parte! Venezia-Pisa 0-0 in diretta su -