Digitalizzazione archivi Mibact | per i tirocini c' è tempo fino al 30 gennaio

Leggi su huffingtonpost

(Di lunedì 4 gennaio 2021)alle ore 14 del prossimo 30sarà possibile fare domanda per ilo di formazione rivolto ai giovani professionisti della cultura entro i ventinove anni di età. I candidati che passeranno la selezione saranno impiegati per la realizzazione di progetti specifici nel settore deglie dellasull’intero territorio nazionale. L’iniziativa è del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, in particolare della Direzione generale Educazione, ricerca e istituti culturali che intende promuovere attività formative di alto livello, già avviate con successo nel 2014 e 2015, disciplinando le modalità di accesso al “Fondo giovani per la cultura” per i giovani particolarmente qualificati per il 2020 e per gli anni successivi. “La ...