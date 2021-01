Didattica a Distanza, La Critica di Faraone: Studenti con Disabilità Vivono Situazione Drammatica (Di lunedì 4 gennaio 2021) Ospite al talk show “Omnibus”, su La 7, Davide Faraone Critica la Didattica a Distanza. Il senatore di Italia Viva afferma: “Sulla scuola non dobbiamo rassegnarci alla dad: se penso ai ragazzi con Disabilità che da mesi stanno a casa rilevo una Situazione veramente Drammatica“. “Non possiamo alzare le mani sulla chiusura delle scuole: tra Leggi su youreduaction (Di lunedì 4 gennaio 2021) Ospite al talk show “Omnibus”, su La 7, Davidela. Il senatore di Italia Viva afferma: “Sulla scuola non dobbiamo rassegnarci alla dad: se penso ai ragazzi conche da mesi stanno a casa rilevo unaveramente“. “Non possiamo alzare le mani sulla chiusura delle scuole: tra

Ultime Notizie dalla rete : Didattica Distanza La Didattica a Distanza, una chiacchierata con il prof Giuseppe D'Avino

Quando e come avverrà la riapertura delle università nel 2021: la data e le modalità di ritorno negli atenei per studenti e docenti.

Scuola, docente di Catanzaro scrive al ministro dell’Istruzione

"aprire la scuola è più che giusto ma prima, la sicurezza di tutti! Se non siamo in grado di garantirla, è meglio lasciarla chiusa" ...

