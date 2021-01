Dialogo tra Montalbano e Catarella sulla zona Arlecchino (e su Gallera) (Di lunedì 4 gennaio 2021) Dialogo tra Montalbano e Catarella sulla zona Arlecchino Parivano sciti dalle Fiste pejora di commo ci erina trasuta: ma c’iria ancura da fari viniri li Reya Maja. Muntilbano eri a Marinelle – sula; Livie si n’eri iuta a Ginova pirchia haviva da faticari – e stavia circanna di liggirisi nu rumanza ma pariva che nun pigliassa calimma. Il tilifuna sunai e Muntilbano accapì che il 2021 eri camurriosa come il bissa vinta. “Chi è a chist’ura?”. “Nun sungo il quistura”. “E chi fusse?”. “Sugno l’aginte scilta Catarelli”. Muntilbano: “E non ti potivano scigliri meliora?”. Catarelli: “(…)”. M: “Allura Catarè imma fari Pasque?”. C: “Dutturi, havimma da fari primera Piffanie”. M: “E vidimma di farla: che volia?”. C: “Dutturi, si sapia qualichicusa su che zuna sarimma postea la ... Leggi su ilnapolista (Di lunedì 4 gennaio 2021)traParivano sciti dalle Fiste pejora di commo ci erina trasuta: ma c’iria ancura da fari viniri li Reya Maja. Muntilbano eri a Marinelle – sula; Livie si n’eri iuta a Ginova pirchia haviva da faticari – e stavia circanna di liggirisi nu rumanza ma pariva che nun pigliassa calimma. Il tilifuna sunai e Muntilbano accapì che il 2021 eri camurriosa come il bissa vinta. “Chi è a chist’ura?”. “Nun sungo il quistura”. “E chi fusse?”. “Sugno l’aginte scilta Catarelli”. Muntilbano: “E non ti potivano scigliri meliora?”. Catarelli: “(…)”. M: “Allura Catarè imma fari Pasque?”. C: “Dutturi, havimma da fari primera Piffanie”. M: “E vidimma di farla: che volia?”. C: “Dutturi, si sapia qualichicusa su che zuna sarimma postea la ...

Ultime Notizie dalla rete : Dialogo tra Diga sul Nilo, riprende il dialogo tra Etiopia, Egitto e Sudan Vatican News No a governi tecnici ma incontro tra progressisti e le istanze del M5s

Se avessimo assecondato i propositi del Presidente di Confindustria assisteremmo all’esplosione di una pandemia sociale con sbocchi sul terreno democratico non calcolabili sul piano della pericolosità ...

Piero Angela a 92 anni pensa come un ragazzo

Non si ferma Piero Angela. Dopo il successo di Superquark e Superquark+, è di nuovo in Tv, stavolta con un nuovo programma, Prepararsi al futuro, in onda su Rai Premium. «Si tratta di un dialogo tra g ...

