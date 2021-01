Detto Fatto ritorna: bufera del tutorial per fare la spesa alla spalle, novità in arrivo (Di lunedì 4 gennaio 2021) Ritorno per Detto Fatto oggi su Rai 2. A presentarlo Bianca Guaccero. Dopo le polemiche di questi mesi riprende il programma con diverse novità. In primis il nuovo spazio con l’avvocato Manuela Maccaroni. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Detto Fatto (@DettoFattorai) Torna in onda su Rai 2 Detto Fatto. L'articolo proviene da YesLife.it. Leggi su yeslife (Di lunedì 4 gennaio 2021) Ritorno peroggi su Rai 2. A presentarlo Bianca Guaccero. Dopo le polemiche di questi mesi riprende il programma con diverse. In primis il nuovo spazio con l’avvocato Manuela Maccaroni. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da(@rai) Torna in onda su Rai 2. L'articolo proviene da YesLife.it.

Advertising

fleinaudi : DETTO FATTO! Ecco la nota del Presidente @avvbenedetto a @DPCgov , @GiuseppeConteIT, @robersperanza, @F_Boccia con… - BentivogliMarco : @antonellocapor2 Arcuri ha detto ieri che 'sono in via di definizione'. Dimmi solo una cosa su cui non siamo in rit… - unmareimmenso : Pazzesco come ieri ho fatto anche l’offesa, scherzando, con il tipo. È apparso dal nulla dopo 3 giorni.. poi ha fat… - sichi168 : Sono arrabbiato perché hanno cancellato quello che avevano detto che avrebbero fatto.Sono apatico, non mi interessa più. - Serry011 : Eligreg aveva capito l'immaturità di Pierpaolo già dalle prime sett. ,glielo aveva già detto che era troppo ragazzo… -