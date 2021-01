Decreto Natale, l’Italia torna arancione per un giorno: ecco cosa si può fare oggi 4 gennaio (Di lunedì 4 gennaio 2021) l’Italia entra in zona arancione, anche se solo per un giorno: già da domani e all’Epifania torneranno le restrizioni da zona rossa. Ciò significa che oggi 4 gennaio è consentito spostarsi liberamente nel proprio Comune e riaprono tutti i negozi (fino alle 21). Restano sempre chiusi, invece, bar, pasticcerie e ristoranti, a cui sono comunque permessi l’asporto e la consegna a domicilio, così come rimane invariato il coprifuoco dalle 22 alle 5. L’autocertificazione (scaricabile qui) serve solo per andare in un altro Comune, in un’altra Regione o per muoversi durante le ore notturne, a patto che sussistano motivi di salute, lavoro o necessità. Il Decreto Natale approvato il 18 dicembre prevede però alcune deroghe rispetto alle regole da zona arancione ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 4 gennaio 2021)entra in zona, anche se solo per un: già da domani e all’Epifania torneranno le restrizioni da zona rossa. Ciò significa cheè consentito spostarsi liberamente nel proprio Comune e riaprono tutti i negozi (fino alle 21). Restano sempre chiusi, invece, bar, pasticcerie e ristoranti, a cui sono comunque permessi l’asporto e la consegna a domicilio, così come rimane invariato il coprifuoco dalle 22 alle 5. L’autocertificazione (scaricabile qui) serve solo per andare in un altro Comune, in un’altra Regione o per muoversi durante le ore notturne, a patto che sussistano motivi di salute, lavoro o necessità. Ilapprovato il 18 dicembre prevede però alcune deroghe rispetto alle regole da zona...

