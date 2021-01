Decreto in arrivo, l’annuncio del Governo questa sera: ecco di che colore sarà l’Italia dal 7 gennaio (Di lunedì 4 gennaio 2021) Ultimo minuto, notizia certificata e riportata da Il Messaggero. È previsto in giornata un nuovo vertice di Governo in vista del nuovo provvedimento sulle restrizioni da adottare dopo il 7 gennaio. Si va verso un Decreto ad hoc accompagnato dall'ordinanza del ministero della Salute per stabilire le nuove misure restrittive per i giorni successivi all'Epifania. Un Consiglio dei ministri, a quanto si apprende, è previsto per questa sera: la convocazione potrebbe essere alle 21. Verso la decisione per il weekend: quale colore «Valutiamo l'ipotesi per il prossimo fine settimana di applicare le misure da zona rossa per i festivi e prefestivi, con la salvaguardia dei Comuni più piccoli per gli spostamenti». Così ieri il ministro della Salute, Roberto Speranza, che al termine del ... Leggi su howtodofor (Di lunedì 4 gennaio 2021) Ultimo minuto, notizia certificata e riportata da Il Messaggero. È previsto in giornata un nuovo vertice diin vista del nuovo provvedimento sulle restrizioni da adottare dopo il 7. Si va verso unad hoc accompagnato dall'ordinanza del ministero della Salute per stabilire le nuove misure restrittive per i giorni successivi all'Epifania. Un Consiglio dei ministri, a quanto si apprende, è previsto per: la convocazione potrebbe essere alle 21. Verso la decisione per il weekend: quale«Valutiamo l'ipotesi per il prossimo fine settimana di applicare le misure da zona rossa per i festivi e prefestivi, con la salvaguardia dei Comuni più piccoli per gli spostamenti». Così ieri il ministro della Salute, Roberto Speranza, che al termine del ...

