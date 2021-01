Daydreamer sbarca in prima serata giovedì 7 gennaio su Canale 5 Le anticipazioni

Leggi su tutto.tv

(Di lunedì 4 gennaio 2021) Dopo tanta attesa, rivedremo finalmente su5 le vicende di Can e Sanem.infatti, approda in, con la messa in onda di tre nuovi episodi. L’appuntamento è a partire dalle 21,20 e si protrarrà sino alle 00.20. Una lungadove scopriremo gli sviluppi della burrascosa storia d’amore tra i due protagonisti Can Divit (Can Yaman) e Sanem Aydin (Demet Ozdemir) e faremo la conoscenza di un nuovo personaggio, Yigit. Ma vediamo nel dettaglio cosa vedremo in Tv il prossimo 7, trama del 7: Sanem investita da un auto Le vicende diriprenderanno dal momento in cui Sanem non sarà riuscita a farsi perdonare da Can per ...