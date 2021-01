Daydreamer, anticipazioni turche: Sanem viene investita per colpa di Can (Di lunedì 4 gennaio 2021) Daydreamer: finite le Feste, tornano le avventure di Can e Sanem; avventure che come abbiamo spiegato, sono state “promosse” in prima serata su Canale 5. La prossima sarà una puntata davvero coinvolgente e decisiva per la storia d’amore tra i nostri protagonisti. Cosa succederà? Scopriamolo insieme! Can comunica la sua decisione a Sanem: parte o non parte con Polen? Sanem ritorna in agenzia con Can dopo il seminario che sembrava destinato a farli riconciliare. Peccato che, avvertita da Huma, fosse arrivata anche Polen al seminario, rovinando un momento di tenerezza dei due giovani a letto … Nel prossimo appuntamento vedremo che, appena arrivati al parcheggio vicino alla “Fikri Harika”, Can comunicherà a Sanem una notizia totalmente inaspettata: accetterà il lavoro nei Balcani propostogli da Polen e ... Leggi su pianetadonne.blog (Di lunedì 4 gennaio 2021): finite le Feste, tornano le avventure di Can e; avventure che come abbiamo spiegato, sono state “promosse” in prima serata su Canale 5. La prossima sarà una puntata davvero coinvolgente e decisiva per la storia d’amore tra i nostri protagonisti. Cosa succederà? Scopriamolo insieme! Can comunica la sua decisione a: parte o non parte con Polen?ritorna in agenzia con Can dopo il seminario che sembrava destinato a farli riconciliare. Peccato che, avvertita da Huma, fosse arrivata anche Polen al seminario, rovinando un momento di tenerezza dei due giovani a letto … Nel prossimo appuntamento vedremo che, appena arrivati al parcheggio vicino alla “Fikri Harika”, Can comunicherà auna notizia totalmente inaspettata: accetterà il lavoro nei Balcani propostogli da Polen e ...

Advertising

tuttotv_info : Daydreamer – Le ali del sogno, la trama di giovedì 7 gennaio 2021 (in prima serata) Daydreamer – Le ali del sogno,… - Miniana12 : RT @FanClubAlbatros: Anticipazioni Day Dreamer ?? #CanYaman #DayDreamer - tuttopuntotv : Daydreamer sbarca in prima serata giovedì 7 gennaio su Canale 5. Le anticipazioni #daydreamer #anticipazioni… - infoitcultura : Daydreamer – Le ali del sogno: anticipazioni del 3 gennaio - infoitcultura : Daydreamer | anticipazioni turche | Can offre aiuto a Sanem contro Cemal -