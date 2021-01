(Di lunedì 4 gennaio 2021) TORINO (ITALPRESS) – Viadi Fca e Psache darà vita al gruppo.“Vogliamo avere un ruolo di primo piano nel prossimo decennio, che ridefinirà la mobilità, proprio come hanno fatto i nostri padri fondatori con grande energia negli anni pionieristici. Il prossimo decennio ridefinirà la mobilità. Noi intendiamo svolgere un ruolo determinante nella costruzione di questo nuovo futuro, ed è stata quest’ambizione a unirci”, ha detto John Elkann, presidente di Fca. “La crisi del Covid-19 ha dimostrato la maturità dei soci di Fca e Psa nel portare avanti il progetto di, fino a oggi”, afferma Carlos Tavares, Ceo del gruppo Psa.“Siamo pronti”, aggiunge il manager portoghese, che sottolinea come “la complementarità tra i due ...

Advertising

CorriereCitta : Dalle assemblee di Fca e Psa via libera alla fusione, nasce Stellantis - accursioalagna : Via Libera dalle Assemblee Straordinarie alla nascita di #Stellantis. Momento storico mi chiedo e chiedo a… - CalaminiciM : RT @Andrea_V_73: #Psa, dalle assemblee il sì alla fusione con #Fca. #Tavares: momento storico @sole24ore @lauranaka @Miti_Vigliero @Beatri… - Ventiseitre_ : Psa, dalle #assemblee il sì alla fusione con #Fca. Tavares: momento storico @sole24ore - ACmcoppola : RT @Andrea_V_73: #Psa, dalle assemblee il sì alla fusione con #Fca. #Tavares: momento storico @sole24ore @lauranaka @Miti_Vigliero @Beatri… -

Ultime Notizie dalla rete : Dalle assemblee

TORINO (ITALPRESS) – Via libera dalle assemblee di Fca e Psa alla fusione che darà vita al gruppo Stellantis. “Vogliamo avere un ruolo di ...Assemblee degli azionisti di FCA e del Gruppo PSA riunite per sancire la nascita di Stellantis. Per vedere lo sbarco in borsa del nuovo colosso del settore auto servirà però tempo ...