Dalla lotta al Covid-19 al clima | le sfide della scienza nel 2021

Leggi su wired

(Di lunedì 4 gennaio 2021) (foto: Arek Socha via Pixabay)Cosa dobbiamo aspettarciricerca edel? Riusciremo a domare la grave pandemia che nel 2020 ha cambiato le nostre vite? Cosa faremo contro i cambiamentitici? Oltre al-19 riusciremo a trovare trattamenti efficaci per malattie ancora non curabili? Poi cosa succederà lontano dai nostri occhi, nello spazio profondo? Ancora non possiamo rispondere a molte di queste domande, né stimare eventi imprevisti e di grande impatto, come alla fine dell’anno 2019 e all’inizio del 2020 nessuno avrebbe potuto prevedere l’emergenza sanitaria che tuttora stiamo vivendo. Ma lae la ricerca di base e applicata già ci consentono di fornire qualche ipotesi su eventi scientifici di grande portata, missioni spaziali, ...