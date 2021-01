Dal 7 gennaio ancora coprifuoco, divieto di spostamenti e chiusura alle 18 per i ristoranti (Di lunedì 4 gennaio 2021) Le restrizioni, le chiusure e i limiti agli spostamenti non finiranno molto presto. Di sicuro non verranno meno dopo il 6 gennaio. E’ passato quasi un anno dall’ingresso del Covid sul palcoscenico delle nostre vite. Un anno in cui ci siamo abituati a chiusure, riaperture e poi altre chiusure; smart working; didattica a distanza; limitazioni L'articolo proviene da Leggilo.org. Leggi su leggilo (Di lunedì 4 gennaio 2021) Le restrizioni, le chiusure e i limiti aglinon finiranno molto presto. Di sicuro non verranno meno dopo il 6. E’ passato quasi un anno dall’ingresso del Covid sul palcoscenico delle nostre vite. Un anno in cui ci siamo abituati a chiusure, riaperture e poi altre chiusure; smart working; didattica a distanza; limitazioni L'articolo proviene da Leggilo.org.

Advertising

tvsorrisi : Sì, è tutto vero: @MarroneEmma e @AmorosoOF presentano in anteprima assoluta a Sorrisi il loro PRIMO DUETTO inedit… - civati : Nella maggioranza si discute dei nuovi colori regionali, a partire dal 7 gennaio. Dovesse cadere il governo passerebbero ai rimpastelli. - OfficialASRoma : La Roma non si discute, si ama ???? Dal 4 gennaio negli #ASRoma Store di via del Corso, Piazza Colonna, via Ottavian… - OTrentadue : RT @TV2000it: Domani 4 gennaio su Tv2000 | Canale 28 dtt e 157 Sky ?? ore 7 e 8.30 le messe dal Santuario dell'Amore Misericordioso di Coll… - Giovailguerrie1 : RT @DiDimiero: Convocato per le ore 21 il Consiglio dei ministri. All'ordine del giorno ulteriori misure restrittive a partire dal 7 gennai… -

Ultime Notizie dalla rete : Dal gennaio Nuovo Dpcm dal 7 gennaio: scuola a rischio. Le ipotesi in Emilia Romagna e Marche il Resto del Carlino 983 vaccinati in Polesine, altre dosi in arrivo

[CORONAVIRUS] In Italia giungeranno martedì 5 gennaio altre 470mila dosi del vaccino della Pfizer Biontech, in provincia di Rovigo già 983 hanno ricevuto la prima dose, in Veneto ben 21433 ...

Rischio alluvioni: al via i nuovi piani dell’Autorità di Bacino Appennino Settentrionale

Firenze, 4 gennaio 2021 - Attivare, fin dai prossimi giorni, l’iter per mettere a punto entro la fine dell’anno due nuovi Piani di gestione per l'intero territorio dell'Autorità di bacino distrettuale ...

[CORONAVIRUS] In Italia giungeranno martedì 5 gennaio altre 470mila dosi del vaccino della Pfizer Biontech, in provincia di Rovigo già 983 hanno ricevuto la prima dose, in Veneto ben 21433 ...Firenze, 4 gennaio 2021 - Attivare, fin dai prossimi giorni, l’iter per mettere a punto entro la fine dell’anno due nuovi Piani di gestione per l'intero territorio dell'Autorità di bacino distrettuale ...