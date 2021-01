Dakar 2021, Joan Barreda domina la seconda tappa, 2° Brabec. Perde terreno Price (Di lunedì 4 gennaio 2021) Sabbia e ancora sabbia per i concorrenti di questa seconda tappa della Dakar 2021. Da Bisha a Wadi ad-Dawasir, i protagonisti della Maratona nel deserto hanno affrontato 457 km di prova speciali, oltre ai 228 di trasferimento. A differenza della prima uscita di ieri, il percorso ha previsto una serie di dune non facili da affrontare. Delle autentiche trappole in cui è stato necessario conciliare gli aspetti puramente prestazionali (velocità) e quelli di navigazione. E’ stato lo spagnolo Joan Barreda (MONSTER ENERGY HONDA TEAM 2021) a trionfare in questa seconda prova speciale. L’iberico, con il tempo di 04H 17? 56” ha preceduto il compagno di marca Ricky Brabec di 3’55”, vincitore della Dakar 2020, e di 6’02” il cileno ... Leggi su oasport (Di lunedì 4 gennaio 2021) Sabbia e ancora sabbia per i concorrenti di questadella. Da Bisha a Wadi ad-Dawasir, i protagonisti della Maratona nel deserto hanno affrontato 457 km di prova speciali, oltre ai 228 di trasferimento. A differenza della prima uscita di ieri, il percorso ha previsto una serie di dune non facili da affrontare. Delle autentiche trappole in cui è stato necessario conciliare gli aspetti puramente prestazionali (velocità) e quelli di navigazione. E’ stato lo spagnolo(MONSTER ENERGY HONDA TEAM) a trionfare in questaprova speciale. L’iberico, con il tempo di 04H 17? 56” ha preceduto il compagno di marca Rickydi 3’55”, vincitore della2020, e di 6’02” il cileno ...

Advertising

infoitsport : LIVE Dakar 2021, seconda tappa in DIRETTA: Peterhansel distanzia Sainz nelle auto, molto indietro Toby Price tra le… - SanremoNews : Ottimo inizio per la Squadra Corse Angelo Caffi alla Dakar Classic - IreneTamanti : RT @ilPostSport: Dalla Dakar alle ATP Finals di Torino: il calendario dei maggiori eventi sportivi del 2021 - BarbaraPremoli : Dakar: obbligo di airbag per chi guida moto e quad. La proposta Helite - MotoriNoLimits : Dakar: obbligo di airbag per chi guida moto e quad. La proposta Helite -