Da Alberobello al Pediatrico | bimbi donano i giocattoli ai coetanei ricoverati

(Di lunedì 4 gennaio 2021) BARI - Un piccolo dono frutto del grande cuore della comunità diper dare una carezza a chi è costretto a passare le festività in un letto di ospedale. I volontari della Protezione civile ...

La Gazzetta del Mezzogiorno

BARI - Un piccolo dono frutto del grande cuore della comunità di Alberobello per dare una carezza a chi è costretto a passare le festività in un letto di ospedale. I volontari della Protezione civile ...... Ba - Quasi 600 giochi raccolti per allietare il Natale dei bambini più bisognosi di Alberobello e dei piccoli ricoverati all'ospedale pediatrico «Giovanni XXIII» di Bari. Circa 200 peluche, oltre ...