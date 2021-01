Cyberpunk 2077 peggio di The Witcher 3 su Steam con un crollo molto più netto del numero dei giocatori (Di lunedì 4 gennaio 2021) Cyberpunk 2077 ha registrato un nuovo record in negativo per quanto riguarda la base di giocatori. Su PC via Steam il gioco ha perso la bellezza del 79% dei suoi giocatori nel primo mese, peggio di The Witcher 3. Nonostante i gravi problemi su PlayStation 4 e Xbox One dovuti sia alla grafica che ai diversi bug presenti, Cyberpunk 2077 su PC aveva registrato 1 milione di giocatori al suo lancio. Sfortunatamente, il gioco non è stato in grado di mantenere la sua base di giocatori su Steam, e lo scorso fine settimana, Cyberpunk ha continuato il suo declino, lottando per raggiungere il picco di 225.000 giocatori. Sebbene il precedente successo di CDPR ... Leggi su eurogamer (Di lunedì 4 gennaio 2021)ha registrato un nuovo record in negativo per quanto riguarda la base di. Su PC viail gioco ha perso la bellezza del 79% dei suoinel primo mese,di The3. Nonostante i gravi problemi su PlayStation 4 e Xbox One dovuti sia alla grafica che ai diversi bug presenti,su PC aveva registrato 1 milione dial suo lancio. Sfortunatamente, il gioco non è stato in grado di mantenere la sua base disu, e lo scorso fine settimana,ha continuato il suo declino, lottando per raggiungere il picco di 225.000. Sebbene il precedente successo di CDPR ...

