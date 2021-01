Curno | trasloco nella nuova biblioteca attesa da 23 anni

Leggi su bergamonews

(Di lunedì 4 gennaio 2021) “Non c’è nulla che mi faccia sentir male come la porta chiusa di una” scriveva la giornalista e scrittrice americana Barbara Tuchman sul “New Yorker” del 21 aprile 1986, durante una raccolta fondi per la New York Public Library, mai pensando che se fosse vissuta aavrebbe dovuto attendere più di vent’prima che quella porta si aprisse. Per il prossimo sabato 9 gennaio l’amministrazione comunale diha annunciato l’inaugurazione della“Rita Levi Montalcini” e dell’auditorium “Fabrizio De André”, in via IV Novembre, nel campus scolastico dove sono in funzione la scuola primaria, le medie e il centro sportivo. “L’Amministrazione Comunale – ha scritto il sindaco Luisa Gamba – è lieta di comunicare che, dopo un’odissea durata ventitré ...