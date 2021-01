CSC | debito e oneri finanziari molto pesanti nei settori di industria e servizi

Leggi su quifinanza

(Di lunedì 4 gennaio 2021) (Teleborsa) – Nel 2020 il credito bancario alle imprese italiane ha registrato un balzo (+7,4% annuo a ottobre), spinto dai prestiti emergenziali con garanzie pubbliche, arrivati oggi a circa 146 miliardi di euro. È quanto ha rilevato il Centro Studi Confnella sua ultima analisi pubblicata oggi. “Questo strumento – si legge in una nota del CSC – è servito per arginare la crisi di liquidità subita dalle imprese, causata dal crollo dei fatturati dovuto al lockdown e alle altre misure restrittive imposte dalla pandemia. Tuttavia, in moltisia dell’che deiciò ha accresciuto troppo il peso del, misurato in anni di cash flow generato dalle imprese. Nei, in media, da 1,9 a 11,2 anni. Cash flow che si è bruscamente assottigliato nel 2020 e ...