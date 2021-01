Cristiano Ronaldo, cosa significa la nuova esultanza con le mani (Di lunedì 4 gennaio 2021) La Juventus vince e convince e lo fa grazie al suo trascinatore Cristiano Ronaldo. Anno nuovo e solito CR7 che con due reti permette ai bianconeri di trovare la prima vittoria del 2021. Ma oltre i gol, sono le esultanze del portoghese ad attirare l'attenzione. In occasione di una delle due marcature, infatti, il numero 7 della Vecchia Signora ha "lasciato da parte" per una volta il suo classico salto e il "Siuu". Al suo posto, un gesto con le mani a formare, a quanto parrebbe, delle lettere.Cristiano Ronaldo: la nuova esultanzacaption id="attachment 1074773" align="alignnone" width="645" Cristiano Ronaldo (getty images)/captionDopo la prima rete della serata contro l'Udinese, Cristiano Ronaldo non si è ... Leggi su itasportpress (Di lunedì 4 gennaio 2021) La Juventus vince e convince e lo fa grazie al suo trascinatore. Anno nuovo e solito CR7 che con due reti permette ai bianconeri di trovare la prima vittoria del 2021. Ma oltre i gol, sono le esultanze del portoghese ad attirare l'attenzione. In occasione di una delle due marcature, infatti, il numero 7 della Vecchia Signora ha "lasciato da parte" per una volta il suo classico salto e il "Siuu". Al suo posto, un gesto con lea formare, a quanto parrebbe, delle lettere.: lacaption id="attachment 1074773" align="alignnone" width="645"(getty images)/captionDopo la prima rete della serata contro l'Udinese,non si è ...

Advertising

IndianRegista : MOST OFFICIAL GOALS IN HISTORY.. CRISTIANO RONALDO.. UNO DI NOI ?? - tancredipalmeri : All-time rank most officials goals scored ever 1. Pelé 767 2. Cristiano Ronaldo 756 3. Romario 734 4. Messi 728 5.… - ZZiliani : ULTIMORA. Nuovo record di Cristiano #Ronaldo che vince il premio di 'Miglior giocatore del secolo tra quelli nati a… - Scottexm : RT @spectatorindex: Goals scored. Cristiano Ronaldo: 758 Pele: 757 - nurein4me : RT @spectatorindex: Goals scored. Cristiano Ronaldo: 758 Pele: 757 -