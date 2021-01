Crisi economica: quasi il 30% di perdite nel settore auto (Di lunedì 4 gennaio 2021) In gran Crisi il settore delle auto con la perdita economica che va a sfiorare il 30%. Ecco i numeri sempre più drammatici. auto Crisi economica (web source)La situazione sociale per quanto riguarda l’Italia è sempre più drammatica ed i numeri emanati dal Ministero della Salute non sembrano dare al momento una speranza di ripresa. Ecco quindi che si fa avanti anche e soprattutto la Crisi economica incombente. Lo si nota anche per quanto riguarda le auto e le vendite dell’anno appena trascorso. Leggi qui —> Stop spostamenti: si torna con la ‘linea dura’ Leggi qui —> Vedove da Covid: “Palloncini bianchi per i nostri mariti” Andiamo quindi a scoprire i dati e tutte le statistiche con il solo mese di ... Leggi su kronic (Di lunedì 4 gennaio 2021) In granildellecon la perditache va a sfiorare il 30%. Ecco i numeri sempre più drammatici.(web source)La situazione sociale per quanto riguarda l’Italia è sempre più drammatica ed i numeri emanati dal Ministero della Salute non sembrano dare al momento una speranza di ripresa. Ecco quindi che si fa avanti anche e soprattutto laincombente. Lo si nota anche per quanto riguarda lee le vendite dell’anno appena trascorso. Leggi qui —> Stop spostamenti: si torna con la ‘linea dura’ Leggi qui —> Vedove da Covid: “Palloncini bianchi per i nostri mariti” Andiamo quindi a scoprire i dati e tutte le statistiche con il solo mese di ...

Advertising

FratellidItalia : Gli italiani vorrebbero capire se i loro figli torneranno a scuola, quali attività ripartiranno e quando, se la cri… - matteosalvinimi : il presidente della Provincia Autonoma di Trento Maurizio Fugatti e i capigruppo di Camera e Senato Riccardo Molina… - Antonio_Tajani : Per sconfiggere il virus e la crisi economica serve utilizzare tutte le risorse che ci offre L'Europa. #ForzaItalia… - RainNoise : RT @PinelliMeo: Se ad un uomo di 52 anni rubi il motorino con cui lavora per sfamare 2figli durante un periodo di crisi economica, nn sei u… - HarrysLovelock : RT @Emmachampagne95: @trashaddct @obtort0collo Perché c’era lavoro e non ci sono state 1 crisi economica mondiale(2008) e una cazzo di pand… -

Ultime Notizie dalla rete : Crisi economica Le paure dei friulani: spaventa più il Covid della crisi economica Il Messaggero Veneto Crisi, Conte e Gualtieri riscrivono il Recovery plan

Il premier apre alle richieste del leader di Iv, Matteo Renzi, e modifica il piano italiano che beneficerà dei soldi del Recovery fund. Anche il segretario del Pd Zingaretti preme sul capo dell'esecut ...

Cashless, crescono le transazioni Così l'Italia può rinascere dalla crisi

Il piano cashless del Governo piace all'amministratore delegato di American Express, Melissa Ferretti Peretti. Nel 2019 sono state registrati 88 miliardi di euro di transazioni. Si stima una crescita ...

Il premier apre alle richieste del leader di Iv, Matteo Renzi, e modifica il piano italiano che beneficerà dei soldi del Recovery fund. Anche il segretario del Pd Zingaretti preme sul capo dell'esecut ...Il piano cashless del Governo piace all'amministratore delegato di American Express, Melissa Ferretti Peretti. Nel 2019 sono state registrati 88 miliardi di euro di transazioni. Si stima una crescita ...