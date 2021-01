Crisi di Governo | Renzi sul piede di guerra | “Passiamo all’opposizione”

(Di lunedì 4 gennaio 2021) Matteosarebbe pronto a passarequalora ilnon dovesse tenere conto delle richieste di Italia Viva: lanciato guanto di sfida al Premier. Un Paese in, unche tribola ed una fetta di maggioranza pronta a passarequalora le sue richieste non verranno evase. È questo l’attuale quadro politico italiano L'articolo proviene da YesLife.it.

riotta : Roma, domenica di piovoso #lockdown si parla di crisi governo, Renzi incalza, Conte lo snobba ma rischia, #M5S si a… - GianlucaVasto : Gianluca Castaldi (M5s): Ipotizzare ora crisi di Governo e’ uno schiaffo ai sacrifici degli italiani - LegaSalvini : NOVE ITALIANI SUI DIECI NON LO VOGLIONO PIÙ. SONDAGGIO CHOC, ADDIO A CONTE - 2rMarzia : RT @vincenzino80: @EnricoLetta Perchè è una crisi di governo finta, se succede quello che lei & co scongiurate il governo prende la sfiduci… - lookatbald : RT @lorepregliasco: L'unica certezza sulla possibile crisi di governo è questa: dopo quello che è successo negli ultimi 2 anni, nessuno sce… -

LA SASSATA; Crisi di governo: e se per il dopo Conte, rispuntasse Cottarelli? La stima, da parte di Sergio Mattarella, è nota. E forse qualcuno se lo ricorda quando, zainetto in ...Il 2020 cilascia in eredità altri 5 milioni di italiani in difficoltà oltre agli 8,8 milioni di poveri già esistenti nonostante una spesa a debito di oltre 110 miliardi. Forse è arrivato il momento di ...