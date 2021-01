Crisi di Governo, Renzi sicuro: “Non ci saranno nuove elezioni” (Di lunedì 4 gennaio 2021) La Crisi di Governo continua, ma Matteo Renzi si dice certo che non si tornerà alle urne nei prossimi mesi. Conte Renzi (Facebook)Lo scontro all’interno della maggioranza ormai sembra essere arrivato alla resa finale. Italia Viva, il soggetto politico fondato da Matteo Renzi alleato del Partito Democratico e del Movimento Cinque Stelle nel secondo Governo Conte, sarebbe pronto a staccare la spina all’esecutivo, uscendo dalla maggioranza. Dinamica più volte minacciata dallo stesso Renzi, per le risapute divergenze circa la gestione dei fondi del Recovery Fund. Matteo Renzi però si dice certo che le elezioni no ci saranno, e paradossalmente invita il Governo a pensare a cose più serie, ... Leggi su chenews (Di lunedì 4 gennaio 2021) Ladicontinua, ma Matteosi dice certo che non si tornerà alle urne nei prossimi mesi. Conte(Facebook)Lo scontro all’interno della maggioranza ormai sembra essere arrivato alla resa finale. Italia Viva, il soggetto politico fondato da Matteoalleato del Partito Democratico e del Movimento Cinque Stelle nel secondoConte, sarebbe pronto a staccare la spina all’esecutivo, uscendo dalla maggioranza. Dinamica più volte minacciata dallo stesso, per le risapute divergenze circa la gestione dei fondi del Recovery Fund. Matteoperò si dice certo che leno ci, e paradossalmente invita ila pensare a cose più serie, ...

Advertising

riotta : Roma, domenica di piovoso #lockdown si parla di crisi governo, Renzi incalza, Conte lo snobba ma rischia, #M5S si a… - gennaromigliore : Non lavoriamo per una crisi di governo, lavoriamo piuttosto per evitare la crisi del Paese. Recovery Plan, Mes, Pia… - GianlucaVasto : Gianluca Castaldi (M5s): Ipotizzare ora crisi di Governo e’ uno schiaffo ai sacrifici degli italiani - Marco_dalformai : RT @mara_carfagna: L’errore originario del governo è di aver escluso l’opposizione dalla gestione della crisi derivante dalla pandemia. Non… - Roky99760738 : RT @ItaliaViva: Non lavoriamo per una crisi di governo, lavoriamo piuttosto per evitare la crisi del Paese. Recovery Plan, Mes, Piano Vacci… -