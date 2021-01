Crisi di governo, Renzi: “Elezioni? Tutti sanno che non ci saranno. Conte sperava nei transfughi, ma il suo piano è fallito” (Di lunedì 4 gennaio 2021) “Non abbiamo paura delle Elezioni. Anche perché Tutti sanno che non ci saranno Elezioni“. Matteo Renzi interviene di nuovo, nel pieno della Crisi diplomatica all’interno della maggioranza, per scacciare l’ipotesi di un Paese al voto nel caso in cui Italia Viva decidesse di togliere l’appoggio all’esecutivo, con il quale si sta scontrando quotidianamente soprattutto sul piano di investimenti legato ai fondi del Recovery Fund, e Giuseppe Conte non trovasse numeri sufficienti per andare avanti al Senato. Lo ha fatto in un’intervista al Corriere della Sera nella quale, a domanda specifica, ha risposto: “Io non ho paura di niente, meno che mai della democrazia. Quanto ai 18 senatori di Italia Viva, mi faccia dire che sono orgoglioso di ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 4 gennaio 2021) “Non abbiamo paura delle. Anche perchéche non ci“. Matteointerviene di nuovo, nel pieno delladiplomatica all’interno della maggioranza, per scacciare l’ipotesi di un Paese al voto nel caso in cui Italia Viva decidesse di togliere l’appoggio all’esecutivo, con il quale si sta scontrando quotidianamente soprattutto suldi investimenti legato ai fondi del Recovery Fund, e Giuseppenon trovasse numeri sufficienti per andare avanti al Senato. Lo ha fatto in un’intervista al Corriere della Sera nella quale, a domanda specifica, ha risposto: “Io non ho paura di niente, meno che mai della democrazia. Quanto ai 18 senatori di Italia Viva, mi faccia dire che sono orgoglioso di ...

