Crisi di governo, Renzi alla maggioranza: “Accordo sui contenuti, poi vedremo se il premier sarà Conte o un altro” (Di lunedì 4 gennaio 2021) Continua ad attaccare il premier, tanto da sfidarlo alla conta in Parlamento. Ma non scopre tutte le carte sulla Crisi di governo, eludendo le domande di Nicola Porro sul suo eventuale appoggio a un Conte ter o a un esecutivo di larghe intese. Mentre Pd e 5 stelle fanno asse intorno al presidente del Consiglio, intervistato a Quarta Repubblica su Rete4 Matteo Renzi insiste nel dire che la sua è tutta una partita “di Contenuti” – a partire dalle voci di spesa del Recovery plan – e non “di poltrone”. “Il tema è l’Italia e perché l’Italia funzioni. Ho messo una serie di punti e Conte finora non ci ha risposto. Non sopporto la solita narrazione per cui dico una cosa e mi devono attaccare tutti, i punti li ho messi nero su bianco e non ce ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 4 gennaio 2021) Continua ad attaccare il, tanto da sfidarloconta in Parlamento. Ma non scopre tutte le carte sulladi, eludendo le domande di Nicola Porro sul suo eventuale appoggio a unter o a un esecutivo di larghe intese. Mentre Pd e 5 stelle fanno asse intorno al presidente del Consiglio, intervistato a Quarta Repubblica su Rete4 Matteoinsiste nel dire che la sua è tutta una partita “di” – a partire dalle voci di spesa del Recovery plan – e non “di poltrone”. “Il tema è l’Italia e perché l’Italia funzioni. Ho messo una serie di punti efinora non ci ha risposto. Non sopporto la solita narrazione per cui dico una cosa e mi devono attaccare tutti, i punti li ho messi nero su bianco e non ce ...

FedericoDinca : Personalmente credo una follia Governo senza il Premier @GiuseppeConteIT che ha merito di aver affrontato con tutti… - Capezzone : +++Oggi su @laveritaweb+++ Intervista a tutto campo a @maxromeoMB Governo paralizzato, economia in ginocchio, l'ip… - riotta : Roma, domenica di piovoso #lockdown si parla di crisi governo, Renzi incalza, Conte lo snobba ma rischia, #M5S si a…

Ultime Notizie dalla rete : Crisi governo Crisi, tutti gli scenari aperti per il governo e la legislatura Avvenire Governo: Renzi “Conte ha detto ci vediamo in Parlamento. Noi aspettiamo”

"Andare in Parlamento è democrazia, Conte non venga da me a dirlo pensando che ho paura, se avrà i numeri per governare, evviva" ...

Bonafede e Crimi: “Paventare una crisi di governo è incomprensibile e irresponsabile”

ROMA - "In una fase così difficile come quella che stiamo vivendo i cittadini italiani non vogliono sicuramente vedere una politica che litiga, ma ...

