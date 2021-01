Crisi di governo: cosa può succedere? (Di lunedì 4 gennaio 2021) Quello che ormai pare acclarato è che il Conte-bis ha le ore contate. Ma cosa può succedere dopo? L’ipotesi di Un Conte Ter riprende quota. M5S e Pd attendono la decisione di Conte con pazienza via via minore e, sottotraccia, aumentano il loro pressing per un governo-ter, con annesso rimpasto e con qualche seria concessione a Matteo Renzi. Italia Viva, dal canto suo, non cede. Tra il 6 e il 7 gennaio, ovvero a ridosso del Cdm per il via libera al Recovery Plan, il leader di Iv chiederà alle sue due ministre di dimettersi. Potrebbe essere quella la miccia per l’avvio dell’iter formale del Conte-ter. Nel frattempo, nelle prossime ore, il capo dell’esecutivo, per evitare una Crisi al buio nel mezzo della pandemia, dovrà certificare alcune modifiche nel Piano di Ripresa e Resilienza. A partire dalla cancellazione della ... Leggi su nextquotidiano (Di lunedì 4 gennaio 2021) Quello che ormai pare acclarato è che il Conte-bis ha le ore contate. Mapuòdopo? L’ipotesi di Un Conte Ter riprende quota. M5S e Pd attendono la decisione di Conte con pazienza via via minore e, sottotraccia, aumentano il loro pressing per un-ter, con annesso rimpasto e con qualche seria concessione a Matteo Renzi. Italia Viva, dal canto suo, non cede. Tra il 6 e il 7 gennaio, ovvero a ridosso del Cdm per il via libera al Recovery Plan, il leader di Iv chiederà alle sue due ministre di dimettersi. Potrebbe essere quella la miccia per l’avvio dell’iter formale del Conte-ter. Nel frattempo, nelle prossime ore, il capo dell’esecutivo, per evitare unaal buio nel mezzo della pandemia, dovrà certificare alcune modifiche nel Piano di Ripresa e Resilienza. A partire dalla cancellazione della ...

