Crisanti “Fatto vaccino covid ma niente insulti”/ “Nel mio ospedale adesione al 98%” (Di lunedì 4 gennaio 2021) Il professore Andrea Crisanti ha spiegato di essersi sottoposto al vaccino anti-covid: le sue parole ai microfoni di Storie Italiane Leggi su ilsussidiario (Di lunedì 4 gennaio 2021) Il professore Andreaha spiegato di essersi sottoposto alanti-: le sue parole ai microfoni di Storie Italiane

Advertising

Eedaii : RT @isabellaisola3: #Crisanti si fa iniettare la prima dose di #vaccino e non ha sentito dolore....che uomo!????? Ma il fatto è che non si è… - astef18 : @bonnie379 Bassetti quello che appena fatto il (finto) vaccino ha detto che si sentiva già meglio? è uno dei tanti… - PietroOlma : @barbarab1974 Adesso ce lo racconterà il zanzarologo Crisanti. A meno che non si sia fatto iniettare un po’ di sali minerali.... - Cinzia84983590 : @zaiapresidente Vanti coi vacini che la procesion se ingruma. Se lo è fatto Crisanti che non aveva urgenza, cosa as… - Raff_Napolitano : RT @isabellaisola3: #Crisanti si fa iniettare la prima dose di #vaccino e non ha sentito dolore....che uomo!????? Ma il fatto è che non si è… -