Crepet: non si chiude nulla, solo le scuole. Vaccino agli insegnanti giusto per fare gli esami (Di lunedì 4 gennaio 2021) “Sarà una catastrofe. Umanitaria e generazionale. A pagare di più il lockdown saranno le nuove generazioni, anche per la disillusione che ormai si sta diffondendo relativa ai ritardi con cui viene somministrato il Vaccino. I tempi sono destinati ad allungarsi”. Lo dice all’Agi Paolo Crepet, psichiatra e sociologo L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di lunedì 4 gennaio 2021) “Sarà una catastrofe. Umanitaria e generazionale. A pagare di più il lockdown saranno le nuove generazioni, anche per la disillusione che ormai si sta diffondendo relativa ai ritardi con cui viene somministrato il. I tempi sono destinati ad allungarsi”. Lo dice all’Agi Paolo, psichiatra e sociologo L'articolo .

Advertising

ninfa_stelle : Condivido la preoccupazione. Se non proteggiamo i nostri figli, chi? 'Sarà una catastrofe, umanitaria e generazion… - Rada00563645 : RT @Rada00563645: @Dida_ti ??L’amicizia non fa sconti .. è un sentimento onesto , restituisce ciò che si è seminato????Paolo Crepet??buona se… - carlogladio : @CRAZIFORIU Non fate mai andare i Vs figli da Crepet. - SandroNormacp : RT @CRAZIFORIU: Crepet: “Regalate il Pongo ai Vostri Figli, Non L’iPad” - CRAZIFORIU : Crepet: “Regalate il Pongo ai Vostri Figli, Non L’iPad” -

Ultime Notizie dalla rete : Crepet non "Sarà una catastrofe, umanitaria e generazionale", dice Crepet AGI - Agenzia Italia "Sarà una catastrofe, umanitaria e generazionale", dice Crepet

Il disagio e la paura del prossimo cresce soprattutto nelle città. Lo psichiatra: "È una resa, questa è una parte del mondo che si sta arrendendo. A che cosa non si sa" ...

Coronavirus, Paolo Crepet: “Sara’ una catastrofe umanitaria e generazionale”

ROMA – “Sara’ una catastrofe. Umanitaria e generazionale. A pagare di piu’ il lockdown saranno le nuove generazioni, anche per la disillusione che ormai si sta diffondendo relativa ai ritardi con cui ...

Il disagio e la paura del prossimo cresce soprattutto nelle città. Lo psichiatra: "È una resa, questa è una parte del mondo che si sta arrendendo. A che cosa non si sa" ...ROMA – “Sara’ una catastrofe. Umanitaria e generazionale. A pagare di piu’ il lockdown saranno le nuove generazioni, anche per la disillusione che ormai si sta diffondendo relativa ai ritardi con cui ...