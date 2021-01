Covid, Zaia: 'Scuole superiori chiuse fino al 31 gennaio in Veneto' (Di lunedì 4 gennaio 2021) 'Ho firmato una nuova ordinanza regionale per tenere chiuse le Scuole superiori in Veneto fino a fine gennaio . Tifiamo perché la scuola sia in presenza ma, dopo vari confronti con il Governo, abbiamo ... Leggi su trevisotoday (Di lunedì 4 gennaio 2021) 'Ho firmato una nuova ordinanza regionale per tenereleina fine. Tifiamo perché la scuola sia in presenza ma, dopo vari confronti con il Governo, abbiamo ...

Advertising

petergomezblog : Covid, Crisanti a La7: “Lettura di Zaia sul boom di contagi in Veneto è sbagliata. Non dipende dai tanti tamponi, m… - fattoquotidiano : Gli scivoloni di Gallera, gli strali di De Luca e le gaffe di Zaia: tutte le uscite surreali arrivate dalle Regioni… - giobertacche38 : Zaia hai un Veneto maglia nera per il Covid di chi la colpa dei tuoi elettori? - FNVeneto : RT @L_Studentesca: In #Veneto le scuole non riapriranno. In #Veneto gli studenti staranno chiusi in casa davanti ad un pc fino al 31/01. In… - Frafavaro49 : Queste persone vanno punite severamente- non si può lasciar correre- -