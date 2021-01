Covid, verso una zona gialla rafforzata nei giorni feriali, arancione nel weekend. E sulle scuole si tratta, Toti: “Aperte da giovedì solo se il governo dà l’ok alle lezioni anche settimana prossima ” (Di lunedì 4 gennaio 2021) La ministra Azzolina, sostenuta da Conte, ha ribadito invece l’intenzione di riaprire gli istituti al 50% delle presenza dal 7 gennaio. La querelle non riguarda le scuole fino alla seconda media, che restano Aperte in ogni caso, anche in zona rossa Leggi su ilsecoloxix (Di lunedì 4 gennaio 2021) La ministra Azzolina, sostenuta da Conte, ha ribadito invece l’intenzione di riaprire gli istituti al 50% delle presenza dal 7 gennaio. La querelle non riguarda lefino alla seconda media, che restanoin ogni caso,inrossa

Advertising

MediasetTgcom24 : Covid, verso stop spostamenti tra Regioni fino al 15 e weekend arancione #Covid - Agenzia_Ansa : Verso un nuovo #decreto valido dal 7 al 15 gennaio: no agli spostamenti tra Regioni tranne per lavoro o salute. Re… - SkyTG24 : Germania verso la proroga del lockdown al 31 gennaio: tedeschi approvano la linea dura - ant_s16 : @Scacciavillani Inoltre non sappiamo se crea immunità di gregge, se evita il contagio verso gli altri da parte dei… - zagreus39922475 : @_teo777 @angy_cocco Di sicuro non per i vaccini anti-covid. Anzi, ne sottolinea i limiti e la pericolosità, a ragi… -