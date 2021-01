Covid, verso nuove misure: zona gialla in settimana e arancione nel weekend (Di lunedì 4 gennaio 2021) Una zona gialla ‘rafforzata’ nei giorni feriali – con il divieto di spostamento tra le regioni e la conferma della regola che prevede la possibilità di spostarsi verso un’altra abitazione nella regione per massimo due persone – e una zona arancione nel fine settimana. Secondo l’Ansa sarebbe questa l’impostazione del nuovo decreto che sarà discusso lunedì sera e sarà in vigore fino al 15 gennaio. Il testo prevede anche l’abbassamento della soglia dell’Rt che fa scattare il posizionamento nelle diverse fasce e che sarà in vigore da lunedì 11: con Rt ad 1 si andrà in zona arancione e con l’Rt a 1,25 in zona rossa. TRA IL 7 E IL 15 NIENTE SPOSTAMENTI TRA REGIONI – Dopo il vertice riunito dal premier Giuseppe Conte, con il ministro Boccia, ... Leggi su bergamonews (Di lunedì 4 gennaio 2021) Una‘rafforzata’ nei giorni feriali – con il divieto di spostamento tra le regioni e la conferma della regola che prevede la possibilità di spostarsiun’altra abitazione nella regione per massimo due persone – e unanel fine. Secondo l’Ansa sarebbe questa l’impostazione del nuovo decreto che sarà discusso lunedì sera e sarà in vigore fino al 15 gennaio. Il testo prevede anche l’abbassamento della soglia dell’Rt che fa scattare il posizionamento nelle diverse fasce e che sarà in vigore da lunedì 11: con Rt ad 1 si andrà ine con l’Rt a 1,25 inrossa. TRA IL 7 E IL 15 NIENTE SPOSTAMENTI TRA REGIONI – Dopo il vertice riunito dal premier Giuseppe Conte, con il ministro Boccia, ...

Si va verso un decreto ad hoc – e non un’ordinanza del ministero della Salute – per stabilire le nuove misure restrittive per i giorni successivi all’Epifania. Un Consiglio dei ministri è previsto per ...

Verso nuove limitazioni anti-Covid: il governo valuta divieti dal 7 al 15 gennaio. Oggi Zona arancione

Divieto di spostamento tra le regioni, ristoranti e bar solo da asporto nel prossimo weekend e ancora il divieto di ospitare più di due persone a casa, tra amici e parenti. Il governo Conte ragiona su ...

