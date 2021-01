Covid | variante inglese spaventa il Governo | le nuove misure

Leggi su improntaunika

(Di lunedì 4 gennaio 2021) Alessandro Nunziati Il 6 gennaio è l’ultimo giorno in cui è in vigore il cosiddetto decreto Natale, che ha stabilito alcune limitazioni agli spostamenti durante le festività trasformando di fatto l’Italia intera in una zona rossa, ad eccezione di quattro giorni in cui era arancione. Ma il ritorno alla suddivisione in diverse fasce di rischio che si prospettava al 7 gennaio potrebbe essere posticipato. Secondo quanto si apprende dall’Ansa, dopo il vertice tra il premier Giuseppe Conte, il ministro Boccia, i capidelegazione della maggioranza e il Comitato Tecnico Scientifico, è emersa l’ipotesi di un “provvedimento ponte” che conduca fino allo scadere dell’ultimo Dpcm, cioè il 15 gennaio. Un provvedimento che in sostanza aggiungerebbe ulteriori restrizioni per evitare una ripresa dei contagi. Al momento le ipotesi in campo sono due: la prima è di mantenere in vigore le ...