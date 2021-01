Covid | spunta la zona bianca Ristoranti | bar | cinema | teatri e palestre | ecco cosa prevede e dove

Leggi su caffeinamagazine

(Di lunedì 4 gennaio 2021) Secondo i dati aggiornati al 4 gennaio pubblicati sul portale del Commissario straordinario per l’emergenza, sono 118.554 le persone vaccinate in Italia contro il coronavirus. Le donne vaccinate sono 71.104 mentre gli uomini sono 47.450. Tra le regioni al primo posto troviamo il Lazio (22.314 e il 48,7% di dosi somministrate su quelle consegnate). Poi Veneto (15.776), Piemonte (con 12.604 vaccinati) e la Sicilia (11.636). Male invece la Lombardia, regione che più colpita dal-19, con 3.126 persone vaccinate e il 3,9% di dosi somministrate su quelle consegnate. I primi a vaccinarsi sono stati gli operatori sanitari sociosanitari (105.747), il personale non sanitario (6.173) e gli ospiti di strutture residenziali (6.634). Intanto l’Italia va verso una nuova stretta, con l’adozione di misure e regole più rigide per contenere la diffusione del ...