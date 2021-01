Covid, ricoverato a Rieti l’ex presidente del Senato Franco Marini (Di lunedì 4 gennaio 2021) ROMA – Franco Marini, 87 anni, già presidente del Senato, fondatore del Partito Democratico e storico segretario generale della Cisl è è ricoverato nel reparto Covid dell’ospedale San Camillo de Lellis di Rieti dopo essere risultato positivo al virus. Stando a quanto si apprende, il ricovero è avvenuto due giorni fa e attualmente Marini sarebbe in condizioni stabili ed è tenuto in respirazione assistita e sotto terapia farmacologica. Leggi su dire (Di lunedì 4 gennaio 2021) ROMA – Franco Marini, 87 anni, già presidente del Senato, fondatore del Partito Democratico e storico segretario generale della Cisl è è ricoverato nel reparto Covid dell’ospedale San Camillo de Lellis di Rieti dopo essere risultato positivo al virus. Stando a quanto si apprende, il ricovero è avvenuto due giorni fa e attualmente Marini sarebbe in condizioni stabili ed è tenuto in respirazione assistita e sotto terapia farmacologica.

