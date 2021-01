Covid, Ricciardi: “Le misure del governo sono insufficienti a evitare la terza ondata. In arrivo un aumento del contagio non banale, serve il lockdown” (Di lunedì 4 gennaio 2021) Covid, Ricciardi: “misure del governo non eviteranno la terza ondata, serve il lockdown” “Le misure anti-Covid del governo non basteranno a salvarci dalla terza ondata, serve il lockdown”: non usa giri di parole Walter Ricciardi, professore ordinario di Igiene all’ Università Cattolica e consigliere del ministro della Salute per l’emergenza Coronavirus. Intervistato da La Stampa, Ricciardi ha commentato così le misure anti-contagio messe in campo dall’esecutivo: “Non vorrei sembrare troppo critico, ma temo che i prossimi dati le sovvertiranno come già successo in ... Leggi su tpi (Di lunedì 4 gennaio 2021): “delnon eviteranno lail” “Leanti-delnon basteranno a salvarci dallail”: non usa giri di parole Walter, professore ordinario di Igiene all’ Università Cattolica e consigliere del ministro della Salute per l’emergenza Coronavirus. Intervistato da La Stampa,ha commentato così leanti-messe in campo dall’esecutivo: “Non vorrei sembrare troppo critico, ma temo che i prossimi dati le sovvertiranno come già successo in ...

Advertising

Adnkronos : #Covid, #Ricciardi: 'Misure insufficienti, così terza ondata arriverà' - Agenzia_Ansa : Ricciardi, misure anti-covid resteranno per tutto il 2021. 'Nonostante le vaccinazioni, ma avremo meno morti e mala… - SkyTG24 : Covid, Ricciardi: 'Non riaprire scuole e zona rossa fino a metà gennaio' - UnioneSarda : #Covid, #Ricciardi: 'Misure insufficienti, non basteranno a salvarci dalla terza ondata' - EmMicucci : RT @Adnkronos: #Covid, #Ricciardi: 'Misure insufficienti, così terza ondata arriverà' -

Ultime Notizie dalla rete : Covid Ricciardi Coronavirus, Ricciardi: "Misure insufficienti, così arriverà la terza ondata" TGCOM Visualizza la copertura completa su Google News Ricciardi: "Misure insufficienti, non basteranno a salvarci dalla terza ondata"

"Non credo che basteranno a salvarci dalla terza ondata, ma non vorrei fare polemica. Non vorrei sembrare troppo critico, ma temo che i prossimi dati le sovvertiranno come già successo nel passato. Tr ...

Covid, il report sui vaccini in Italia: il grafico interattivo aggiornato

Il 27 dicembre è stata la data simbolo che ha dato il via alla campagna vaccinale anti-Covid in Europa. In Italia le prime dosi (9.750) sono state scortate ...

"Non credo che basteranno a salvarci dalla terza ondata, ma non vorrei fare polemica. Non vorrei sembrare troppo critico, ma temo che i prossimi dati le sovvertiranno come già successo nel passato. Tr ...Il 27 dicembre è stata la data simbolo che ha dato il via alla campagna vaccinale anti-Covid in Europa. In Italia le prime dosi (9.750) sono state scortate ...